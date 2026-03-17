Этикетолог Богачева посоветовала избегать слов «крайний» и «последний» в очереди
Этикетолог Екатерина Богачева поделилась советами, как правильно занимать очередь и избегать конфликтных ситуаций. Об этом сообщил Life.ru.
Специалист подчеркнула, что часто используемые фразы «Кто последний?» и «Кто крайний?» могут вызывать раздражение у окружающих. Такие вопросы не соответствуют нормам речевого этикета.
«Можно уточнить: „А за кем я могу занять очередь?“ В таком случае человек, который стоит последним, сам откликнется», — предложила эксперт.
Богачева также посоветовала избегать указаний на людей пальцем и начинать общение с приветствия.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте