Этикетолог Богачева посоветовала использовать «Я-сообщения» в беседе с надоедливым коллегой

В деловом общении бывает непросто намекнуть коллеге, что его поведение мешает работе. Эксперт по этикету Екатерина Богачева в интервью Life.ru поделилась способами, как корректно выразить мысли и при этом не испортить отношения.

По словам эксперта, основной принцип — сместить акцент с личности на рабочие процессы.

«Используйте „Я-сообщения“: говорите о своем состоянии („Я сейчас на сложном этапе проекта и очень теряю концентрацию, когда меня прерывают“) и дедлайнах, а не о поведении собеседника», — пояснила специалист.

Она также рекомендовала предложить конкретную альтернативу. Так, можно пообещать ответить на вопросы, которые не связаны со срочными задачами, в определенное время.