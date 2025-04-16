«Этажи»: вторичная недвижимость за год подорожала в среднем на 5,5%

За первые три месяца 2025 года число сделок с вторичным жильем увеличилось на 12,5%. При этом вторичная недвижимость за год подорожали в среднем по стране на 5,5% на конец первого квартала 2025-го. В Москве рост чуть выше, но ниже уровня инфляции. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

По словам специалиста, часть продавцов удерживает стоимость квартир, некоторые даже сдают жилье на время поиска покупателей. Те, кто хочет продать квартиру быстрее, чаще всего снижают цену через дисконт реальным покупателям.

Поэтому в целом цены на «вторичке» не будут ни расти, ни падать, подчеркнул Зайцев.