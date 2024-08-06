«Этажи»: в некоторых российских городах снизились цены на вторичное жилье

Эксперты федеральной компании «Этажи» зафиксировали небольшое снижение цен на рынке вторичного жилья. Об этом сообщил сайт KP.RU.

В сравнении с июнем средняя стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,7%. Однако в Москве ситуация практически не изменилась. В Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Челябинске расценки растут или не падают, в остальных городах — падают.

Как рассказал директор организации Ильдар Хусаинов, снижение цен в первую очередь касается мало востребованных объектов и случаев с необходимостью срочной продажи.

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