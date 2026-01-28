Эстетист Ломанова подтвердила, что для выполнения бытовых косметологических услуг можно просто пройти курсы

Потребность в квалифицированных специалистах в области косметологии растет, однако увеличивается и количество недобросовестных работников. Чтобы повысить планку качества услуг, Минздрав разрабатывает новые стандарты обучения косметологов. Общественная Служба Новостей обратилась за комментарием к эстетисту Елене Ломановой.

Эксперт подчеркнула, что важно разделять медицинские и эстетические услуги.

«Если мы посмотрим эти бытовые услуги, там будут и ультразвуковая чистка, и иное механическое воздействие, и маски косметические, и перманентный макияж», — объяснила Ломанова.

По ее словам, для осуществления соответствующих процедур достаточно дополнительного профессионального образования или курсов.