Гоблин высказался о прощении релокантов в случае их возвращения в Россию

Блогер, писатель, автор Telegram-канала Дмитрий (Гоблин) Пучков заявил, что прощать «возвращенцев», которые сбежали в начале СВО надо выборочно. Такое мнение он высказал в интервью каналу «Специально для RT» .

По его словам Гоблина, Родина может его простить за отдельные вещи, не привлекая к уголовной ответственности.

Блогер напомнил, что в России большинство площадок, на которых выступают «так называемые звезды» принадлежат государству.

«Если же ты гадил на родную страну и ее армию, за это придется отвечать», — заключил Пучков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе. Он напомнил, что эти люди совершили подлый поступок, уехав за границу и поддерживая киевский режим, тем самым отреклись от Родины — России. Оправдания этому нет, заявил Володин.