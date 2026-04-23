Еще три общественных туалета установят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сейчас функционируют 34 туалетных модуля, что составляет 78 кабин. Во втором квартале 2026 года планируется установить еще три санитарных модуля, сообщили ИА «Время Н» в МАУК «Дирекция парков и скверов».

В городе ежедневно обслуживают 22 общественных туалета: 22 — в парках, 10 — в парке «Швейцария» и 2 — в Парке Победы. Уборка проводится каждые два часа. На время паркового сезона в Автозаводском парке откроются два дополнительных летних туалета.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру, подбираем новые места для установки современных модулей и занимаемся их обслуживанием», — отметили в дирекции.

В прошлом году были заменены три устаревших модуля и установлены новые туалеты на Нижне-Волжской набережной и в парке имени 1 Мая.