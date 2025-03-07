Еще пять человек попали в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов еще пять человек

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов еще пять человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В перечень попали журналисты Василий Гатов* и Инал Хашиг*, бывший муниципальный депутат из Ленобласти Антон Климов*, блогеры Сергей Жирнов* и Николай Левшиц*.

Все они, кроме Хашига*, выступали против проведения специальной операции и распространяли ложную информацию о Вооруженных силах России.

«Хашиг* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе. Взаимодействовал с иностранными политическими деятелями», — сообщили в министерстве.

Согласно распоряжению Минюста, из перечня исключили ООО «Вольные люди» и ресурс «Викимедиа РУ».

Ранее в реестр иностранных агентов попали социолог Лев Гудков* и экс-дипломат Борис Бондарев*.

*Признан в России иностранным агентом.