«Еще и самому можно отдохнуть». Зачем платят за бесплатные беседки в парках

Бизнесмен Алексей: люди готовы заплатить, чтобы кто-то занял им беседку в парке

В Москве и Подмосковье появились услуги по занятию бесплатных беседок. Люди предлагают за деньги занять определенное место для отдыха, чтобы туда не сели посторонние. Насколько популярна такая услуга, рассказали 360.ru авторы некоторых объявлений.

По словам одного из них, Алексея, стоимость услуги зависит от того, сколько времени такому «занимальщику» предстоит провести в беседке.

«Смотря в каком лесопарке мы занимаем. Где-то мы приходим в шесть, где-то — в три, где-то — в 11 вообще предыдущего дня», — рассказал он.

Раньше, по словам Алексея, в день таким бизнесом можно было заработать до 60 тысяч рублей, но сейчас спрос упал. Он связывает это с жалобами людей в органы, которые стали бороться с подобным бизнесом.

Другой организатор — Дмитрий — рассказал, что бизнес пошел на спад из-за того, что беседки начали прикреплять к «Госуслугам». При этом, по его словам, такая подработка носит сезонный характер.

«Грубо говоря, начинается с апреля. Я уже занимал в этом году беседку, когда тепло было. И где-то до конца октября, если снега нет и тепло. <…> Еще и самому можно отдохнуть», — заявил он.

Ранее в Москве стартовал сезон онлайн-бронирования зон с беседками и мангалами в столичных парках через сервис «Мосбилет».