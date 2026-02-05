Еще две спортивные федерации прошли аккредитацию в Пензенской области

Комиссия Министерства физической культуры и спорта Пензенской области утвердила сроки аккредитации двух местных спортивных объединений. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Федерация танцевального спорта, возглавляемая Владимиром Баландиным, повторно прошла проверку и вновь признана официальной региональной организацией сроком на два года. Сегодня количество танцоров, зарегистрированных в регионе, достигает 2678 человек.

Федерация тяжелой атлетики с руководителем Мариной Котовой аккредитована на один год. Ее состав насчитывает 1559 тяжелоатлетов.