Еще 65 проекционных пешеходных переходов обустроили в Калужской области

Безопасность на дорогах продолжают повышать в Калужской области. Только с начала этого года в регионе установили более 2,7 тысячи новых знаков и указателей, нанесли 2,4 километра разметки, осветили 22 участка сети и обустроили 65 проекционных пешеходных переходов.

Дороги Калужской области становятся безопаснее благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В течение года в регионе устанавливали новые знаки, наносили разметку и размещали барьерные ограждения. На дорогах заработали пять комплексов фиксации нарушений. Их общее количество уже достигло 139.

Кроме того, в прошлом году начался первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. В рамках ее развития установили еще 70 детекторов мониторинга и восемь умных светофоров.

В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас в области работают 303 проекционных пешеходных перехода.