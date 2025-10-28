Еще 65 проекционных пешеходных переходов обустроили в Калужской области
Безопасность на дорогах продолжают повышать в Калужской области. Только с начала этого года в регионе установили более 2,7 тысячи новых знаков и указателей, нанесли 2,4 километра разметки, осветили 22 участка сети и обустроили 65 проекционных пешеходных переходов.
Дороги Калужской области становятся безопаснее благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В течение года в регионе устанавливали новые знаки, наносили разметку и размещали барьерные ограждения. На дорогах заработали пять комплексов фиксации нарушений. Их общее количество уже достигло 139.
Кроме того, в прошлом году начался первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. В рамках ее развития установили еще 70 детекторов мониторинга и восемь умных светофоров.
В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас в области работают 303 проекционных пешеходных перехода.