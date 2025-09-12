Еще 23 автобусных маршрута запустят между Москвой и Подмосковьем до конца года

К концу года Москву и Подмосковье свяжут еще 23 автобусных маршрута. Их запустят в Химках, Одинцове и Красногорске. На линии выйдут современные автобусы, оборудованные по высоким столичным стандартам.

Первые два маршрута между Москвой и областью запустили в конце июля. До конца декабря постепенно заработают еще 23 — на северо-западном и западном направлениях.

На маршрутах будет работать обновленная тарифная сетка. Пассажиры смогут приобретать билеты без ограничений на количество поездок.

На линиях будут ходить современные новые автобусы, которые можно будет легко отличить от городских по внешнему виду.

«Совместно с правительством Московской области планируем интегрировать 25 смежных маршрутов между столицей и Подмосковьем в систему московского транспорта. В 2025 году они свяжут ближайший пригород с более чем 15 станциями метро и МЦД», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.