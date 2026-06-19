Эррол Маск ознакомился с разработками в сфере превентивной медицины в лаборатории ДНКОМ

После завершения Петербургского международного экономического форума предприниматель Эррол Маск приехал в Москву. Он посетил Научный центр молекулярно-генетических исследований и лабораторию ДНКОМ. Об этом написал DailyMoscow .

В центре внимания была современная лабораторная диагностика, превентивная медицина и персонализированные программы оценки здоровья. Представители ДНКОМ представили комплексные решения, включая расширенные лабораторные исследования, оценку метаболического профиля и персонализированные чек-апы.

Генеральный директор и основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев отметил, что современная медицина переходит от лечения заболеваний к их прогнозированию и профилактике. По его словам, анализ данных о состоянии организма в динамике становится ключевым. Биомаркеры, метаболические показатели и генетические факторы позволяют формировать персонализированные стратегии сохранения здоровья и оценивать риски до появления симптомов.

Эксперты рынка считают, что подобные визиты связаны с ростом интереса к индустрии долголетия. Технологии ранней диагностики, исследование биомаркеров старения, цифровые платформы мониторинга здоровья и персонализированные профилактические программы находятся в центре внимания.

Визит Эррола Маска стал еще одним свидетельством того, что вопросы здоровья и управления возрастными изменениями все чаще становятся частью глобальной технологической и инвестиционной повестки.