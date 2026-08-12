Эрготерапевт Колесникович назвала способы адаптировать жилье для пожилых

Эрготерапевт Ольга Колесникович объяснила, как обустроить квартиру, чтобы пожилые люди могли безопасно справляться с делами без постоянной помощи, сообщает Life.ru .

Специалист рекомендовала равномерно освещать основные зоны квартиры и избегать резких теней. Ночники с датчиками движения или автоматическая подсветка на пути от кровати до туалета помогут снизить риск ночных падений.

На кухне посуду, чайник, крупы и специи лучше хранить на уровне груди или пояса. Для этого подойдут выдвижные ящики, выкатные системы, вращающиеся органайзеры и корзины. Тяжелую посуду стоит заменить легкой, а при слабости кистей использовать открыватели, нескользящие коврики и приборы с утолщенными ручками.

В ванной комнате безопасность повысят поручни у унитаза и в душевой, устойчивый стул для мытья и высокий стульчак. Колесникович подчеркнула, что близким не следует делать за пожилого человека все бытовые дела, если он способен справиться сам.

«В эрготерапии мы всегда стремимся не заменить активность человека своей помощью, а создать условия, в которых он сможет справляться сам», — пояснила Колесникович.