Епископ Кронштадтский Вениамин рассказал, что реставрация старейшего монастыря города продлится до 2027 года

Епископ Кронштадтский Вениамин, который год назад возглавил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, рассказал «Петербургскому дневнику» о ходе реставрации старейшего храма города.

Он подчеркнул, что процесс восстановления лавры является сложной задачей, охватывающей капитальный ремонт от фундамента до крыши.

Священнослужитель выразил надежду, что работы завершатся к 2027 году, хотя точные сроки пока не известны. По его словам, на данный момент все идет по намеченному плану.

Он также напомнил, что Троицкий собор, несмотря на проводимую реставрацию, продолжает функционировать и открыт для прихожан.