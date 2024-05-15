Эпидемиолог Онищенко указал на нехватку детских круглогодичных лагерей в России | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:31 Эпидемиолог Онищенко указал на нехватку детских круглогодичных лагерей в России

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Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал развивать систему детских круглогодичных лагерей в РФ. Слова эксперта опубликовало ИА НСН.

Он отметил, что в России крайне мало регионов, где появились соответствующие учреждения.

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«Да, восстановлены федеральные лагеря, они сегодня очень современные: „Парус“, „Орленок“, „Артек“. <…> Там не только отдых, там образовательная, воспитательная, просветительская работа с детьми», — добавил специалист.

Врач также указал на нехватку гостиниц и центров, в которых проводятся занятия сразу для взрослых и детей.