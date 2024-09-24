В России продолжают фиксировать высокий уровень новых случаев хронических форм гепатита. А вот статистика по острым формам снижается. Об этом рассказал эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре ИА НСН .

По словам врача, к лидирующим в РФ регионам по острым гепатитам относятся Крым, Москва, Петербург, Ростов-на-Дону и Северная Осетия.

«Там заболеваемость на 100 тысяч населения превышала средний российский уровень», — отметил медик.

Он также рассказал, что за 2023 год зарегистрировали 58,9 тысячи случаев заражения, а в 2022-м — 43 тысячи.