Эпидемиолог Онищенко: диагностика гепатита C увеличилась с 21% до 36%

Эпидемиолог Геннадий Онищенко, выступая в пресс-центре ИА НСН , заявил о повышении уровня диагностики гепатитов и соответствующей терапии.

По словам врача, цель к 2030 году предполагает лечение 80% пациентов с данным диагнозом.

«Это входит в цели развития тысячелетия, они подписаны нашей страной и приняты в ООН», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что показатель выявления гепатита B вырос с 10% до 13%, гепатита C — с 21% до 36%. Успехов удалось достичь и в вопросе терапии.