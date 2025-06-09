Эпидемиолог Косолапов назвал вакцинацию основной защитой от опасных заболеваний

В ежегодном отчете Роспотребнадзора за прошлый год зафиксировано значительное увеличение случаев опасных инфекционных заболеваний, таких как корь, краснуха и коклюш. Данные ведомства свидетельствуют, что абсолютное большинство заболевших (около 90%) не проходили профилактическую вакцинацию. Эксперты связывают эпидемический подъём с низким охватом прививками населения, сообщил MIR24.TV .

Эпидемиолог Илья Косолапов подчеркивает, что вакцинация остается главной защитой от перечисленных заболеваний, а низкий уровень вакцинации создает предпосылки для повторного роста инфекций, казавшихся побежденными.

Антипрививочные настроения усугубляют ситуацию, порождая негативное отношение к массовой вакцинации. Среди причин антивакцинальных взглядов называются недостоверная информация в интернете, страхи, связанные с качеством вакцин, и моральные убеждения отдельных групп населения. Проблема недопонимания и предвзятого отношения к вакцинации решается просвещением и консультациями медиков с населением, созданием доверительных отношений и пропагандой достоверных сведений о пользе прививок.