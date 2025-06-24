Эпидемиолог Альтштейн назвал спокойной ситуацию с клещами в Центральной России

Профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поделился с ИА НСН мнением о ситуации с клещами в Центральной России, охарактеризовав ее как спокойную.

«Клещи являются переносчиками в основном заболеваний бактериальной природы: анаплазмоза, болезни Лайма и клещевого энцефалита. В центральных регионах России клещевой энцефалит в последние годы либо совсем не регистрируется, либо регистрируется очень редко», — сообщил он.

Профессор добавил, что в 2023 году в центральных районах было зафиксировано 22 случая анаплазмоза. По его словам, значимых изменений в распространении клещей не наблюдается, и текущая ситуация считается типичной, написал RT.

Ранее заместитель главного врача дубнинской больницы и врач-инфекционист Сергей Рябов указал на главную опасность, связанную с клещами.