Энтомологи связали нашествие комаров в России со снежной зимой и обилием талой воды весной

В ряде регионов России зафиксировано аномально раннее появление комаров и других насекомых. За неделю число обращений к врачам из-за укусов увеличилось на 45 тысяч. Энтомологи связывают это с снежной зимой и обилием талой воды весной, написало URA.RU .

Наиболее массовое нашествие комаров сейчас отмечается в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях. Жители жалуются, что насекомые заполнили не только улицы и леса, но и квартиры.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Воронежской области, где уже 40 человек, включая 33 детей, обратились к врачам после укусов комаров. Люди жалуются на сильный зуд, отеки, бессонницу и аллергические реакции.

Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что плотный снежный покров зимой сработал как термос, и личинки насекомых не вымерзли. Весной большое количество талой воды создало идеальную среду для их размножения.

Роспотребнадзор напоминает, что комары являются переносчиками опасных инфекций, в том числе лихорадки Западного Нила. Укусы могут вызывать сильные аллергические реакции, а расчесывание укусов может привести к попаданию инфекции и развитию осложнений.

Для предотвращения укусов комаров рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки и закрытую одежду. Особенно осторожными советуют быть возле водоемов утром и вечером — именно в это время комары наиболее активны.