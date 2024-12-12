Энтомолог Заречная рассказала, что зимние комары в Москве не опасны для человека

В Москве заметили странных зимних комаров на сугробах, однако они не представляют никакой опасности для человека. Об этом сайту KP.RU рассказала кандидат биологических наук, энтомолог Светлана Заречная.

Она объяснила, что у этих комаров нет хоботка, а также более тонкие крылышки и лапки. По этой причине они не несут для человека никакой потенциальной опасности, а также не представляют особого интереса для изучения.

Обычно такие комары появляются в период зимних оттепелей, а потом — снова исчезают, добавили «7Дней».