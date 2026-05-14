Энтомолог Турицин предупредил, что южные клещи Hyalomma переносят смертельные болезни

Клещи рода Hyalomma, известные как большие рыжие клещи «мутанты», обитают на юге России, а также в Азии и Африке. У этих насекомых хорошо развиты глаза, что отличает их от других видов клещей. Об этом рассказал энтомолог, биолог, паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Владимир Турицин в беседе с сайтом Life.ru .

Как отметил специалист, в отличие от своих собратьев, которые обычно поджидают жертву, сидя на траве или ветке, клещи Hyalomma активно перемещаются. Они видят приближающееся животное или человека и падают с куста, двигаясь в сторону потенциальной жертвы.

«В Калмыкии они точно есть. Под Астраханью наверняка есть. Там, где аридный климат, где пустынный, скажем так, там они и бывают... В Ставропольском крае также есть... Где потеплее, юг», — сказал эксперт.

Однако они не преследуют ее, как собаки, а просто ползут в направлении цели. Этот вид клещей опасен как переносчик серьезных заболеваний, предупредил Турицин.