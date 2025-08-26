Энтомолог Суязов призвал не пытаться снять самостоятельно крупное осиное гнездо

Энтомолог, выпускник кафедры энтомологии МГУ Антон Суязов поделился советами по безопасному удалению небольших осиных гнезд. Об этом сообщил Regions.ru .

Как пояснил специалист, если жилище насекомых имеет довольно маленький размер, то снять его можно самостоятельно.

«Но это надо делать ночью или при максимальном похолодании, когда насекомые становятся минимально активными», — отметил эксперт.

По его словам, после снятия гнездо нужно поместить в пакет и утилизировать. При этом Суязов призвал не пытаться самостоятельно удалять крупные гнезда ос или шершней, добавил RT.