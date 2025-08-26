Энтомолог Суязов призвал не пытаться снять самостоятельно крупное осиное гнездо
Энтомолог, выпускник кафедры энтомологии МГУ Антон Суязов поделился советами по безопасному удалению небольших осиных гнезд. Об этом сообщил Regions.ru.
Как пояснил специалист, если жилище насекомых имеет довольно маленький размер, то снять его можно самостоятельно.
«Но это надо делать ночью или при максимальном похолодании, когда насекомые становятся минимально активными», — отметил эксперт.
По его словам, после снятия гнездо нужно поместить в пакет и утилизировать. При этом Суязов призвал не пытаться самостоятельно удалять крупные гнезда ос или шершней, добавил RT.