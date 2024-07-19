Энтомолог Пузанов: ядовитый паук-крестовик способен прокусить кожу человека

Укус некоторых пауков, обитающих на дачных участках, может вызвать сильное отравление организма и даже летальный исход. Так, прокусить кожу человека способен ядовитый паук-крестовик, сообщил энтомолог Дмитрий Пузанов сайту regions.ru.

По словам специалиста, место укуса будет болеть, возможны отеки, покраснения, зуд и раздражение. В особой группе риска люди с аллергическими реакциями. В случае укуса такого паука необходимо обратиться к врачу, сообщил сайт properm.ru.

Особую активность вблизи дачных участков проявляет ядовитый каракурт. Его можно встретить в солнечный день и ночью, отметил Пузанов.

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