Энтомолог Марьинский рассказал, что осы-гиганты не опаснее обычных

Появившиеся в столице осы-гигинты для человека не опаснее обычных. Об этом «Москве24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он объяснил, что сами по себе осы не атакуют людей. Они могут ужалить только в случае серьезной опасности.

«Эти насекомые не атакуют человека самостоятельно, но, конечно, если схватить огромную осу и сжать в кулаке, она будет защищаться и может ужалить или укусить», — отметил эксперт.

Он добавил, что человек при этом почувствует неприятные ощущения, однако с укусом шершня не сравнить: он гораздо больнее.

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