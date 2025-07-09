Энтомолог Китаев сообщил, что жара не оказывает влияния на поведение пчел

Энтомолог Константин Китаев в беседе с изданием «Абзац» опроверг заблуждение о том, что насекомые могут «опьянеть» в жаркую погоду.

«Пчелы в основном питаются нектаром и пыльцой цветов, а они не бродят. Если нет источника сахара, то они могут использовать переспелые фрукты, но не в таких количествах, чтобы опьянеть. Состояния опьянения у них нет», — подчеркнул Китаев.

По мнению специалиста, жара не оказывает влияния на поведение пчел. Однако в солнечную погоду они становятся более активными, а в жару чаще находятся у водоемов. Это может показаться людям опасным, но на самом деле насекомым просто нужна вода.

Китаев также отметил: «Пчелы на людей не нападают. Если их не трогать и не подходить к ульям, то они не ужалят. Укус пчелы не так опасен, если нет аллергии на пчелиный яд».