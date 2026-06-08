Энтомолог Китаев отметил, что для эффективной защиты от комаров рекомендуется носить плотную одежду

Для эффективной защиты от комаров рекомендуется носить плотную одежду и устанавливать сетки на окна. Химические средства могут быть токсичными для человека, а народные методы часто оказываются бесполезными. Об этом сообщил энтомолог Константин Китаев в беседе с «Абзацем» .

«Самое эффективное средство защиты от комаров — это, конечно, механические ограничения: сетки на окнах, одежда с длинными рукавами, штаны, накомарники», — подчеркнул специалист.

По его словам, химические репелленты на основе диэтилтолуамида (ДЭТА) или пикаридина могут отпугивать насекомых, однако их лучше наносить на одежду, а не на кожу. ДЭТА может всасываться через кожу, поэтому его не рекомендуется использовать для детей, а взрослым следует применять с осторожностью.

Китаев также отметил, что электрические фумигаторы и тлеющие спирали могут быть эффективны, но их действие зависит от скорости ветра. Народные средства, такие как дым, оказывают слабое отпугивающее действие.

Кроме того, энтомолог добавил, что комары вида Aedes albopictus предпочитают людей с первой группой крови, хотя для других видов это не подтверждено. В целом, насекомые привлекаются запахом пота и теплом разгоряченного тела.