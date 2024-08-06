Энтомолог Гомыранов предостерег от попыток самостоятельно срывать осиное гнездо в доме

Энтомолог Илья Гомыранов назвал опасным соседством появление осиного гнезда в доме. Насекомые могут массово нападать и активно жалить, если почувствуют угрозу со стороны человека, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, такая атака способна обернуться тяжелыми последствиями, особенно для аллергиков. Именно поэтому не стоит пытаться самостоятельно срывать улей.

Специалист посоветовал окурить жилище ос дымом, который сделает их спокойнее. Затем необходимо упаковать гнездо в герметичный сосуд и вынести из дома.