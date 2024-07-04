Энтомолог Гниненко посоветовал вызвать специалистов для удаления осиного гнезда

При обнаружении осиного гнезда не стоит пытаться удалить его самостоятельно, это может только разозлить насекомых. Об этом «Взгляду» рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя обрабатывать осиное гнездо пестицидами. Кроме того, плохой идеей будет попытка сжечь его.

«Самое действенное — снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», — отметил эксперт.

Он добавил, что тем, кто решил справиться с проблемой самостоятельно, нужно обязательно надеть специальный защитный костюм.