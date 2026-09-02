Энтомолог Ефременко отметил, что появление мокриц говорит о нарушении санитарных условий в жилье

Жители Москвы все чаще сталкиваются с появлением мокриц в своих квартирах. За год количество заявок в дезинфекционные службы увеличилось на 80%. Энтомолог Владимир Ефременко в разговоре с ОТР отметил, что мокрицы не опасны для человека, но их появление может указывать на проблемы с санитарными условиями в жилье.

Еще пару лет назад мокрицы были экзотикой для столицы, но теперь их соседство стало почти обычным делом. Чаще всего они селятся в пяти- и девятиэтажках, построенных 40–70 лет назад.

По мнению дезинсекторов, основная причина размножения мокриц — высокая влажность в подвалах старых домов. Председатель одного из ЖСК в Хорошевском районе отметил, что причиной влажности могут быть локальные протечки или конденсат на холодных трубах.

Мокрицы — это небольшие сухопутные рачки, которые дышат с помощью видоизмененных жабр, способных работать только во влажной среде. Они играют важную роль в природе, перерабатывая растительный опад и участвуя в переработке кальция, магния, калия и натрия.

Он также подчеркнул, что избавиться от рачков довольно просто с помощью репеллентов, воздействующих на хитин.