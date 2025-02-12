Еноты занялись сексом на крыше такси в центре Сочи

Полиция Сочи оштрафовала водителя за перевозку на крыше занявшихся сексом енотов

Госавтоинспекция по Сочи оштрафовала водителя такси, на крыше автомобиля которого два енота занимались любовью во время езды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Правоохранители установили, что водитель перевозил животных по просьбе знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы те не испортили салон.

В отношении сочинца составили административный протокол. Еноты в ходе поездки не пострадали.

Telegram-канал Baza отмечал, что ранее в Сети завирусилось видео, как еноты занялись сексом на крыше машины в Сочи. Крутые виражи и высокая скорость ничуть не смутила любвеобильных животных.

Ранее стало известно, что в Индонезии самку орангутанга по кличке Пони избивали и насиловали на протяжении нескольких лет.