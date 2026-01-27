Энергию подросткового максимализма связали с личностным ростом и развитием

По ее мнению, энергия подросткового максимализма полезна и может стать мощным двигателем личностного роста и развития. Задача взрослых — не подавлять стремление подростков ставить высокие цели и страстно увлекаться каким-либо занятием, а правильно направить эту энергию в созидательное русло.

Энергетика подростка является уникальной особенностью молодости, и взрослые должны бережно относиться к подобным увлечениям. Максимализм содержит мощный мотивационный компонент, позволяющий детям достигать больших высот в избранных областях. Вместо подавления подростковой страсти необходимо создавать условия для активного включения подростков в реальную общественно полезную деятельность.

Родителям и педагогам рекомендуется предлагать молодежи задания, которые дадут ощутимую отдачу обществу и принесут удовлетворение от выполненной работы. Участие в волонтерских акциях, молодежных общественных организациях и занятиях творчеством помогает подросткам осознать свою значимость и развивает умение брать на себя ответственность.