Энергетики Тюмени демонтировали 20 тысяч нелегальных подвесов оптического кабеля

Специалисты компании «Россети Тюмень» завершили проверку опор линий электропередачи, обнаружив свыше 20 тысяч случаев незаконного крепления волоконно-оптических линий связи. Об этом сообщил сайт «НашГород» .

Нарушения устраняются принудительно, если собственники отказываются добровольно демонтировать оборудование. Как отметили эксперты, самовольные подвески приводят к рискам аварий, перебоев электроэнергии и опасностям для людей.

За 2025 год компания заключила соглашения с операторами связи на законных основаниях установки более 23 тысяч километров кабеля. Сообщить о нарушениях можно по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии энергетиков.