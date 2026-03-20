Энергетики Пермского края рассказали, как регулируется подача тепла в квартирах

Энергетики Пермского края ответили на вопросы сайта properm.ru о комфорте в квартире, когда на улице меняется погода.

Как работает система теплоснабжения:

— Диспетчеры тепловых сетей основывают свою работу на официальных прогнозах погоды. В зависимости от того, ожидается ли мороз или оттепель, на ТЭЦ и котельных заранее задают необходимый режим нагрева воды для отопления и горячего водоснабжения.

Горячая вода поступает от ТЭЦ по магистральным трубам к тепловым пунктам — центральным (ЦТП), расположенным во дворах, или индивидуальным (ИТП), которые находятся в подвалах домов. Оттуда теплоноситель расходится по внутридомовым сетям и попадает в батареи.

Кто отвечает за настройку:

— За автоматику на центральных тепловых пунктах отвечают специалисты «Т Плюс». Они настраивают оборудование, чтобы дозировать подачу тепла в здания. — Если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт (ИТП), его настройка и регулировка — зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Именно им следует обращаться, если в квартире слишком жарко.

Процесс регулировки специалисты сравнивают с управлением автомобилем: система теплоснабжения реагирует на изменения погоды, увеличивая или уменьшая подачу горячей воды в зависимости от температуры на улице.