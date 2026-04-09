Энергетики модернизировали электроснабжение в районе Санкт-Петербурга

Специалисты «Тихвинских электрических сетей» и «Санкт-Петербургских высоковольтных электрических сетей» провели работы по улучшению электроснабжения в окрестностях Санкт-Петербурга. Работы затронули почти 50 тысяч жилых домов, сообщило радио Sputnik .

В рамках модернизации специалисты обновили воздушную линию электропередачи напряжением 110 кВ в городе Кириши и заменили 550 метров провода над рекой Волхов. Эти работы затронули 49 600 домов и дачных участков.

Помимо этого, были обновлены тяговые подстанции в Киришском и Волховском районах, что обеспечило бесперебойную подачу электроэнергии для электропоездов, добавила газета «Петербургский дневник».