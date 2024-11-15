Энергетик Листовский: майнеров из дефицитных регионов нужно направить на Урал и в Башкирию

Избыточные мощности электроэнергии фиксируются в восточной части России. Поэтому заниматься майнингом уместнее всего в Башкирии, Красноярском крае и на Урале. Об этом заявил ИА НСН генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

По его словам, майнеров из дефицитных регионов необходимо переправить туда, где есть свободные подстанции и мощности. На востоке загрузка всех мощностей составляет порядка 10-25%, поэтому майнинг никак не отразится на тарифах электроэнергии.

Напомним, уже с 1 декабря 2024 года в ряде российских регионов хотят полностью запретить майнинг. Речь идет о Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарской Республики и новых территориях России.