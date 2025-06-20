Энергетик Юшков спрогнозировал подорожание газа для россиян на 10%

Колебания оптовых цен на газ могут повлиять на розничную стоимость топлива для простых граждан. Об этом предупредил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, правительство старается удерживать рост цен на газ для населения в пределах инфляции, несмотря на попытки газовиков увеличить тарифные ставки. Юшков спрогнозировал подорожание на 10% с 1 июля. Именно на эту дату назначено изменение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, добавил «Ридус».
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