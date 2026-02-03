Энергетик Фролов связал рост цен на бензин с убытками частных станций

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики России Александр Фролов рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik о причинах роста цен на бензин на российских заправках.

По словам специалиста, ситуация связана с убытками, которые периодически несут частные АЗС.

«У нас от цены нефти цена бензина не зависит», — подчеркнул эксперт.

Как объяснил Фролов, оптовые цены на сырье формируются свободно, исходя из рыночных условий, тогда как розничные цены регулируются государством лишь частично.