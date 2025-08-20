Энергетик Фролов призвал строить нефтеперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке

«Там у нас два завода, которые обеспечивали потребность в моторных топливах несколько лет назад, но если мы хотим, чтобы люди там не только оставались, но и население росло, то у этих людей, наверное, будут расти потребности, в том числе потребности в моторном топливе. Надо создавать перерабатывающие производства, которые будут эти потребности удовлетворять», — отметил Фролов.

Эксперт подчеркнул, что без инициативы со стороны государства строительство НПЗ на Дальнем Востоке вряд ли начнется: «Нефтяники несколько лет назад задавали вопросы, не стоит ли? Им сказали: "Нет, не стоит", потому что это как-то никому не нужно. Пока государство не скажет, что это очень нужно, видимо, ничего строить не будут».