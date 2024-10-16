Энергетик Фролов: окончание действия контракта на транзит газа из России через Украину не означает, что он прервется

Окончание действия контракта на транзит газа из России через Украину в Европу не означает, что транзит действительно прервется. Об этом «Ридусу» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам эксперта, Россия может договориться с европейскими покупателями о переносе точки сдачи газа на российско-украинскую границу. В случае каких-то заминок или проблем скачков цен для европейцев не миновать, добавил он.

Флоров пояснил, что самой угрозы прекращения поставок достаточно, чтобы цены поднялись примерно на 15% за одни сутки.