Энергетик Фролов: окончание действия контракта на транзит газа из России через Украину не означает, что он прервется

Окончание действия контракта на транзит газа из России через Украину в Европу не означает, что транзит действительно прервется. Об этом «Ридусу» сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По словам эксперта, Россия может договориться с европейскими покупателями о переносе точки сдачи газа на российско-украинскую границу. В случае каких-то заминок или проблем скачков цен для европейцев не миновать, добавил он.
Флоров пояснил, что самой угрозы прекращения поставок достаточно, чтобы цены поднялись примерно на 15% за одни сутки.
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