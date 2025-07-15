Эндокринолог Яцишина назвала йодирование соли самым эффективным способом восполнить дефицит элемента
Врач высшей категории, эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина сообщила «Газете.Ru», что обогащение пищевой поваренной соли йодом является наиболее действенным и безопасным способом борьбы с нехваткой этого элемента.
Как отметила доктор, йод – важный компонент гормонов щитовидной железы, которые отвечают за нормальное развитие и функционирование организма человека. По информации ВОЗ, более двух миллиардов человек живут в условиях дефицита йода. В России нет территорий, где население не подвержено риску развития заболеваний, связанных с его нехваткой.
«Йодирование соли — самый экономичный и простой подход к обеспечению оптимального потребления йода с питанием у всех групп населения», — отметила врач.
Однако для групп риска (беременные, кормящие матери, дети до двух лет) проводится профилактика с использованием препаратов йодида калия. Много йода содержится в морской рыбе (треска, хек, тунец, пикша), морепродуктах (креветки, мидии, кальмары) и морских водорослях (ламинария). Эндокринолог также предостерегла от самостоятельного приема йодсодержащих добавок.