Эндокринолог Яцишина назвала йодирование соли самым эффективным способом восполнить дефицит элемента

Врач высшей категории, эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина сообщила «Газете.Ru» , что обогащение пищевой поваренной соли йодом является наиболее действенным и безопасным способом борьбы с нехваткой этого элемента.

Как отметила доктор, йод – важный компонент гормонов щитовидной железы, которые отвечают за нормальное развитие и функционирование организма человека. По информации ВОЗ, более двух миллиардов человек живут в условиях дефицита йода. В России нет территорий, где население не подвержено риску развития заболеваний, связанных с его нехваткой.

«Йодирование соли — самый экономичный и простой подход к обеспечению оптимального потребления йода с питанием у всех групп населения», — отметила врач.

Однако для групп риска (беременные, кормящие матери, дети до двух лет) проводится профилактика с использованием препаратов йодида калия. Много йода содержится в морской рыбе (треска, хек, тунец, пикша), морепродуктах (креветки, мидии, кальмары) и морских водорослях (ламинария). Эндокринолог также предостерегла от самостоятельного приема йодсодержащих добавок.