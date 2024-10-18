Эндокринолог Будникова: объятия и горячая ванна помогают повысить уровень гормонов радости и любви

Эндокринолог Олеся Будникова рассказала о способах повышения уровня гормона окситоцина. Так, для пополнения запасов эндорфина необходимо заниматься спортом и слушать вдохновляющую музыку, отметила эксперт в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, увеличить уровень окситоцина — гормона любви — помогут объятия, горячая ванна и расслабляющий массаж. Положительный эффект также оказывают добрые дела.

А источником дофамина — гормона хорошего самочувствия — являются продукты с белком, витамином D и магнием. Кроме того, врач посоветовала попробовать радоваться каждому шагу на пути к большим целям.