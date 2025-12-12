Елку, украшенную игрушками ручной работы, открыли на вокзале в Кургане

На железнодорожном вокзале в Кургане зажгли огни на новогодней елке, украшенной неповторимыми игрушками ручной работы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление культуры.

Представители объединения уточнили, что каждое изделие — произведение искусства, созданное в рамках конкурса «Мастерская под елью».

Открытие праздника стало ярким событием: выступили участницы конкурса «Лучшая снегурочка города», которые исполнили праздничные номера и создали сказочную атмосферу. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом. Авторы лучших работ конкурса были награждены дипломами и призами.