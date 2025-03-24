Елену Малышеву и Андрея Продеуса довели до слез в эфире Первого канала

Елена Малышева и ее соведущий Андрей Продеус расплакались в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. До слез их довела история гостьи, которой она поделилась в одном из выпусков передачи .

Женщина поделилась сложной жизненной ситуацией, с которой пришлось столкнуться ей и ее семье, в рубрике «Труба правды», где участники шоу, стоя в закрытой от зрителей трубе рассказывают о своих проблемах и просят совета.

Героиня программы узнала, что ее беременной дочери сообщили о возможном рождении ребенка с синдромом Дауна. Она попыталась отговорить дочь от решения сохранять беременность, но так отказалась. Для разговора с женщиной в студию пригласили телеведущую Эвелину Бледанс, которая воспитывает сына с этим заболеванием. После беседы с ней участница передачи вышла к зрителям и заявила, что ждет появления на свет внука.

«Я плачу», — отреагировала на эти слова Малышева. Ее коллега, иммунолог Андрей Продеус, тоже не смог сдержать слез.

«Все имеют право жить на этом свете», — заключил третий ведущий программы, кардиолог Герман Гандельман.