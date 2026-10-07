Электрик Шишкин посоветовал выключать технику из розетки перед уходом из дома

Мелкую бытовую технику и приборы с нагревательными элементами нельзя оставлять включенными в розетку без присмотра. Об этом заявил электрик сервиса «Профи.ру» Евгений Шишкин в беседе с «Лентой.ру».

Невнимательность может стать причиной пожара, поэтому обогреватель нельзя оставлять без присмотра, а уходя из дома — нужно выключать из розетки. По словам эксперта, при неисправности не поможет даже умный дом. Фен, плойку и другие нагревательные приборы следует отключать сразу после использования, особенно при поврежденном проводе, пишет ИА НСН.

Также не стоит оставлять в розетке утюг, сушилку для обуви и электрочайник. Насторожить должны запах гари, искры, горячая вилка или оплавление корпуса. При любых изменениях в работе прибора эксплуатацию нужно прекратить до выяснения причины.