«ЭКспрессо»: навигаторы первыми «попадут под раздачу» после изменений в ПДД

Минтранс РФ предложил запретить водителям вручную использовать устройства, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля. Инициативу обсудили ведущие программы «эКспрессо», сообщила радиостанция Sputnik.
По мнению экспертов, после изменений в ПДД первыми «попадут под раздачу» навигаторы.
«Тогда привет российскому автопрому. Только на „Ниве“ есть навигатор, но, чтобы он заработал, надо очень сильно попросить», — высказался один из ведущих.
Специалисты также отметили, что по логике запрет распространяется даже на электронные сигареты. Именно поэтому сама идея нуждается в корректировке.
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