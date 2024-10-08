«ЭКспрессо»: навигаторы первыми «попадут под раздачу» после изменений в ПДД

По мнению экспертов, после изменений в ПДД первыми «попадут под раздачу» навигаторы.

«Тогда привет российскому автопрому. Только на „Ниве“ есть навигатор, но, чтобы он заработал, надо очень сильно попросить», — высказался один из ведущих.

Специалисты также отметили, что по логике запрет распространяется даже на электронные сигареты. Именно поэтому сама идея нуждается в корректировке.