Эксперты заявили, что наличие знака «ГОСТ» не является гарантией качества продукта

В России в ходе проверок продуктов время от времени обнаруживаются отклонения от норм стандарта. Наиболее часто такие случаи фиксируются у производителей, только начинающих свою деятельность на рынке. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала директор Российского института потребительских испытаний Ирина Виноградова.

«Наличие знака „ГОСТ“ не является гарантией качества. За 30 лет проведения испытаний мы не раз сталкивались с нарушениями. Однако есть и ответственные производители, которые долгие годы соблюдают ГОСТ и выпускают продукцию, соответствующую стандарту», — отметила Виноградова.

Эксперт указала, что нарушители обычно встречаются среди новичков на рынке.

Ранее сообщалось о возможном подорожании продуктов, включая социально значимые товары. Причиной может стать законопроект, обязывающий производителей соблюдать ГОСТы.