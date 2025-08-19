Эксперты ВШЭ отметили различия в восприятии денег среди россиян

Он сообщил: «В нашей стране складывается две социальных среды с разными социальными представлениями. Одна из них — это большинство, у них высокая значимость традиционных ценностей, семьи и детей. Они оценивают деньги как инструмент, который позволяет решить семейные проблемы. А у молодежи индикатор совсем другой, там деньги — это символ статуса и успеха. Это среда, где критериями являются личностный рост, статус и достижения».

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. Сумма составила 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средних зарплат. За последние восемь лет запросы россиян к «счастливому доходу» удвоились: в 2017 году для ощущения счастья нужно было в среднем 109 тысяч рублей в месяц.