Эксперты сообщили, что в Прикамье в 2026 году возводят на 70% больше жилья, но сдают на 21% меньше

В Пермском крае зафиксирован резкий рост жилищного строительства. По данным доклада Банка России, за первые четыре месяца 2026 года объем строящихся многоквартирных домов увеличился на 70%, достигнув почти 430 тысяч квадратных метров, сообщил сайт properm.ru .

Драйвером отрасли выступает ипотека: жители оформили кредитов на 26 миллиардов рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. Однако темпы сдачи готовых объектов отстают от темпов возведения.

За тот же период в эксплуатацию ввели лишь 173 тысячи квадратных метров, что на 21% меньше прошлогоднего результата. Эксперты объясняют это малым количеством новых проектов, запущенных в 2023–2024 годах, а также опережающим вводом жилья в начале 2025-го.